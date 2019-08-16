На курорте Прикарпатья отравились 13 детей: первые подробности

В ночь на 16 августа в селе Верхний Ясенов (Верховинский район, Ивано-Франковская область) с пищевым отравлением госпитализировали 13 детей из Киева, которые отдыхали в частной усадьбе "Горицвет".

Об этом сообщила пресс-служба Ивано-Франковской областной государственной администрации на своем сайте со ссылкой на региональный "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф". Их доставили в инфекционное отделение Верховинской центральной районной больницы.

Самый старший ребенок – 2001 года рождения, младший – 2008. Всего на территории усадьбы отдыхало 30 детей.

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Состояние пострадавших – средней степени тяжести. Причину заболевания установят позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Винницкой области 11 человек, трое из которых – дети, были госпитализированы с острым отравлением после употребления пищи в Крестовоздвиженском храме села Должок. А позже в Закарпатской области после обеда в ресторане "Семейный уют" в больницу с признаками пищевого отравления доставили 29 человек.

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