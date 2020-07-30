В Железном Порту напали на нардепа от "Слуги народа" и ударили в лицо

В курортном селе Железный Порт Херсонской области 29 июля неизвестный напал на народного депутата и ударил в лицо.

По данным УНН, речь идет об Александре Одарченко из фракции "Слуга народа". Как сообщили OBOZREVATEL в отделе коммуникации полиции области, обстоятельства конфликта устанавливаются.

"Около 15:40 в полицию обратился мужчина, который представился народным депутатом Украины. По его словам, около 15:00 в поселке Железный Порт неизвестный мужчина ударил его по лицу и убежал в неизвестном направлении. В течение часа правоохранители установили личность человека, который нанес удар", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что мужчину задерживать по статье 208 КПК Украины не стали, но открыли уголовное производство по части 1 статьи 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олега Волошина облили зеленкой у входа в Верховную Раду.