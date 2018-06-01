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На Крымском мосту произошло первое ДТП

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На открытом оккупантами в середине мая Крымском мосту, который соединил территорию РФ и аннексированного Крыма, произошло первое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает РИА Новости, легковой автомобиль при несоблюдении дистанции допустил столкновение с пассажирским автобусом.

"За минувшие 16 суток зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие: в дневное время на 142-м км А-290 (через километр после въезда на мост со стороны Тамани) легковой автомобиль при несоблюдении дистанции допустил столкновение с пассажирским автобусом. Пострадавших нет. Ограничения в движении не вводились. Участники оформили протокол о ДТП в упрощенной форме", — говорится в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Российской академии наук признали, что Крымский мост через Керченский пролив строить было нельзя, так как это опасно с точки зрения строительных норм и правил.

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Темы
Российско-украинский конфликтАннексия Крыма
Место
Украина
Объект
Крымский мост
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