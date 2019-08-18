"Чужой чемодан без ручки": на КремльТВ пояснили оккупацию Донбасса

Россия развязала войну на Донбассе, чтобы вынудить Украину признать аннексию Крыма. На самом деле этот регион агрессору не нужен и даже наносит ущерб.

Такое мнение озвучил российский пропагандист, политолог Алексей Рощин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Для России вообще Донбасс – это типичный чемодан без ручки. Его и тащить тяжело, и бросить жалко. А самая главная проблема, что чемодан еще и чужой. И что с ним дальше делать? Именно поэтому Россия делает все. Ведь не будем сами детьми – Донбасс с чего начался? Мы хотели обменять Донбасс на Крым. Донбасс отдаем, а Украина признает Крым", – признался он.

Война на Донбассе "Вчасно"

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская журналистка Янина Соколова, ссылаясь на свои источники в ТКГ, рассказала, что на переговорах в Минске российская сторона озвучивала условие прекращения войны на Донбассе. Для этого Украина якобы должна признать аннексию Крыма.

Эту информацию оглашал и представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук. По его словам, для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе Украине неофициально предлагали отказаться от временно аннексированного Крыма и признать его российской территорией.

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