"Красный режим" на КПВВ "Марьинка" отменен: пограничники рассказали о подлости оккупантов

Утром 10 апреля после соответствующего решения руководителя штаба Операции объединенных сил заработал контрольно-пропускной пункт "Марьинка" в Донецкой области.

Об этом в эфире ObozTV сообщил представитель Госпогранслужбы Олег Слободян. Он отметил, что КПВВ не функционировал в течении нескольких дней из-за того, что в этом районе сохранялась опасность обстрелов со стороны российских оккупантов.

"Сейчас, по анализу обстановки ситуации, руководитель штаба ООС принял решение об отмене "красного" режима. Сегодня утром дорожный коридор работает. Говорить об уровне безопасности в этом регионе трудно, потому что это фактически зона боевых действий, где украинские ВС противостоят РФ, но тем не менее, пропуск теперь можно восстановить", – сказал он.

По словам представителя ГПСУ, остается проблема того, что российско-оккупационные войска специально задерживают жителей этого района в "серой зоне".

24 канал

"Периодически, особенно перед работой международных миссий, перед заседанием в рамках Минского формата, оккупанты устраивают провокации. За 3-5 минут до окончания работы КПВВ они запускают большое количество людей, которые оказываются фактически на нулевом рубеже и есть риски того, что эти граждане могут пострадать. Затем российская пропаганда дает информацию, что якобы мы ведем антигуманную политику и держим людей. В таких искусственно созданных Россией случаях украинская сторона принимает решение в пользу людей", – объяснил Слободян.

Как сообщал OBOZREVATEL, вражеский снайпер 5 апреля обстрелял контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка", в результате чего был ранен украинский пограничник. Командующий Объединенных сил Сергей Наев ввел режим "красный".

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