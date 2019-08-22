На кону - миллионы: как и за что воюют песчаные браконьеры в Киеве

Переломом челюсти в двух местах со смещением закончилась для журналиста "Всемирного Броварского телевидения" Дмитрия Водолазского попытка разобраться со случаями незаконной добычи песка в Киеве. Во время пикета одного из объектов, где, по данным общественных активистов, осуществляется такая деятельность, журналиста и участников пикета, протестовавших против подобного "бизнеса", жестоко избили неизвестные в балаклавах.

Кто и за что расправился с людьми, а также как отдельные "дельцы" умудряются наносить государству многомиллионные убытки под самым носом у правоохранительных органов и под прессом нескольких уголовных дел – читайте далее.

Это произошло 10 августа. Активисты ряда общественных организаций, которые давно и последовательно пытаются бороться с незаконной добычей песка в Киеве, вышли пикетировать объект, расположенный по ул. Электриков, 6-8. Здесь, на территории, которую несколько лет подряд арендовало ОАО "Судоходная компания" Укрречфлот ", по данным активистов, отгружает незаконно добытый песок предприятие, входящее в группу компаний "Позитив".

Пикет на Электриков, 6-8

Никто даже представить не мог, чем закончится для десятка активистов попытка этого пикета. Около 19.30 к месту его проведения, по словам очевидцев, подъехали около 10 автомобилей. Из них выскочили крепкие молодые люди в балаклавах – и начали избивать всех присутствующих. Больше всего досталось журналисту и одному из активистов: первому сломали челюсть, второй получил сотрясение мозга. Оба были госпитализированы.

Как утверждают участники акции, за избиением стоят "титушки" Сергея "Лешего" из ОФ "Левый Берег".

Чем же вызвана такая жестокость? Чтобы это понять, надо вернуться немного назад во времени.

Выгодный контракт

Еще в начале этого года должна была состояться презентация части построенной Большой Окружной дороги на Оболони - новой транспортной развязки, которую уже больше года строят на перекрестке проспекта Рокоссовского и улицы Богатырской. Генподрядчик объекта – ООО "Эко-Строй-Трейд", которое уже отметилось на замороженном "строительстве" Подольско-Воскресенского моста, - выиграло тендер на проведение работ на Оболони на сумму 325 млн грн. Но после определения победителя дополнительными соглашениями общая смета была увеличена до 1 млрд 250 млн грн.

Сейчас, как недавно отчиталось КП "Строительство дорожно-транспортных сооружений Киева", на месте работ уже построен путепровод через улицу Богатырскую, железную дорогу и подземный пешеходный переход.

Впрочем, если приехать на место строительства, ничего этого вы не увидите. Там, где на бумаге уже завершаются строительные работы, в реальности никто не работает.

Вместо активного строительства на объекте гуляет ветер и лежат горы песка. Весь этот песок на место горе-строительства завозился группой компаний "Позитив". Она является главным поставщиком песка для всех масштабных проектов, к реализации которых был привлечен "Эко-Строй-Трейд".

Конечными бенефициарами "Позитива" являются гражданин Германии Вячеслав Эберле и бывший сотрудник ГПУ времен генпрокурора Святослава Пискуна Валерий Шевчик. Против компании уже возбужден ряд производств, в том числе – уголовных. Около полутора лет назад уголовное производство заведено и в НАБУ. Кроме того, специальное разрешение на добычу песка для этой компании остановлено.

Строительство развязки на Богатырской Facebook Сергея Бригадира

Однако это не помешало компаниям группы "Позитив" зарабатывать на нелегальном песке, происхождение, качество и количество которого вызывает у правоохранителей большие сомнения. Особые вопросы у них вызывает резкое увеличение стоимости песка, поставляемого на развязку.

Из Вышгорода – на Подол

Чтобы сделать и без того сверхвыгодное соглашение еще более выгодным, "Позитиву" нужны были точки выгрузки и продажи песка в непосредственной близости от будущей развязки. И они такую точку нашли – осуществив самозахват городского пляжа, находящегося в коммунальной собственности, в городе Вышгород. В течение долгого времени именно из Вышгорода и поселка Погребы "Позитив" возил песок на объект.

Строительство развязки на Богатырской Facebook Сергея Бригадира

Местные правоохранители долгое время странным образом "не замечали", что происходит. Пока на это не обратили внимание следователи Генеральной прокуратуры. В рамках уголовного дела на участок вместе с песком, оборудованием и плавсредствами, которые на нем находились, судом был наложен арест.

Арест действует, но "арестованные" плавсредства продолжают возить песок. Только уже на другую площадку – из Вышгорода "Позитив" вынужден был уйти, частично – из-за уголовного дела, частично – из-за того, что местные активисты физически блокировали предприятию возможность продолжать работу.

Строительство развязки на Богатырской Facebook Сергея Бригадира

После потери площадки в Вышгороде "Позитив" вынужден был искать другую точку. И нашел – в Киеве. Участок на Электриков, 6-8 они арендовали у "Укртрансфлота". Интересный нюанс: эта территория действительно ранее находилась в аренде "Укртрансфлота", но в течение последних двух лет компания не платит за эту землю и даже не подает форму отчетности, что она находится у них в пользовании.

Однако подписать соглашение об аренде такие "мелочи" одной из сторон не помешали.

Как получилось так, что "Позитив" и в Киеве использует плавсредства, которые должны оставаться на арестованном участке в Вышгороде – очередной вопрос к правоохранительным органам.

Противостояние с активистами

Общественные активисты, которые боролись с противоправной деятельностью "Позитива" еще в Вышгороде, пытались остановить ее и по новому адресу. В частности, неоднократно – и безрезультатно - вызвали полицию с просьбой остановить нелегальную добычу песка.

Как вспоминает пострадавший журналист, до схватки с "титушками" активисты рассказывали ему: им неоднократно угрожали. Поэтому даже 10 августа, когда произошло побоище на Электриков, они обращались в полицию с заявлениями об угрозах. Однако защититься от "титушек" им это отнюдь не помогло.

Как не помогли активистам, которых нещадно били, и работники ГСО, с которой "Позитив" заключил соглашение на охрану участка и на глазах которых все эти события происходили. Более того, именно ГСОшники, по свидетельствам очевидцев драки, открыли ворота и впустили на территорию "титушек", когда те уже покалечили людей.

После избиения "титушками" журналиста и одного из активистов были госпитализированы

Кстати, по имеющейся у активистов информации, в избиении людей под объектом на Электриков, 6-8, может быть причастен Сергей Лещенко, племянник экс-начальника столичной милиции Терещука и руководитель общественного объединения "Левый Берег". Говорят, что кроме соглашения с ГСО, в "Позитиве" заручились еще и поддержкой этой организации – вероятно, именно для выполнения подобных "деликатных" поручений, которые не может выполнить государственная структура.

Новости Под Киевом нашли незаконную точку добычи песка

Президент Украинской Ассоциации добытчиков песка Вадим Пелых убежден:

"Все это вызвано исключительно желанием сохранить контракт на поставку песка на строительство развязки на Богатырской. Ничем другим. Ведь речь идет об огромных суммах. В интересах нашей Ассоциации – чтобы все добытчики песка работали в легальном поле. Это наша единственная задача. Потому что компаниям, работающим нелегально, песок обходится дешевле – и они могут продавать его по более низкой цене. А легальные добытчики вынуждены под них подстраиваться – и временами работают себе в убыток. Я уже не говорю о том, что песчаные браконьеры наносят ущерб государству. Речь идет о сотнях недополученных госбюджетом миллионов гривен в год", - пояснил OBOZREVATEL Пелых.

Но государству, похоже эти миллионов вовсе не нужны. Иначе объяснить вялость, с которой правоохранительные структуры расследуют упомянутые уголовные производства против "Позитива" и тот факт, что они до сих пор закрывают глаза на то, что его владельцы продолжают зарабатывать на незаконной добыче песка большие деньги, никак не получается.

Пока какие-то попытки остановить незаконную добычу песка осуществляют только неравнодушные граждане. Следовательно - очень вероятно, что люди, которые пострадали 10 августа из-за попытки самостоятельно справиться с песчаной мафией – далеко не последние жертвы произвола песчаных браконьеров.

P.S. В четверг, 15 августа, когда готовился данный материал, на той же точке, теми же "неизвестными лицами в балаклавах" вновь были избиты двое активистов. Подольский райотдел полиции снова делает вид, что все нормально: "Пишите заявление. Будем искать".

Но вот совпадение: на следующую ночь в Голосеевском районе столицы произошла перестрелка представителей "Левого Берега" и Муниципальной стражи. По данным СМИ, пострадали около 10 человек, часть из них госпитализирована с огнестрельными ранениями.

Все это - следствие бездействия правоохранителей, которые должны были остановить "титушок" раньше, еще на Электриков. Вместо этого мы еще раз убеждаемся, что безнаказанность порождает новые преступления.

Так сколько еще крови должно пролиться, чтобы правоохранители начали работать ?!

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