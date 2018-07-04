На конкретных людей: в "ДНР" захотели обменять Рубана

Бывший глава организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан, которого задержали во время транспортировки партии оружия через линию разграничения на Донбассе, был включен в списки на обмен.

Об этом сообщил в своем Facebook его адвокат Валентин Рыбин.

"Официально! Володимир Рубан в списке на обмен от "ДНР"! Более того, предложены конкретные фамилии для обмена. Украинская сторона не выразила заинтересованности в предложенной формуле, предположительно из соображений личного пиара некоторых высокопоставленных политиков на деле Савченко-Рубан", - написал он.

Новости Рубан и Савченко плотно повязаны с российской разведкой

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ на Донбассе 8 марта задержала руководителя украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана с арсеналом различного вооружения.

Утром 9 марта ему объявили о подозрении в подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко. Также ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.