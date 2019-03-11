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"На коленях умоляли!" Стрелков раскрыл планы по захвату Одессы и Харькова

29.7тЧитать материал на украинском

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что в 2014-м году должны были состояться "референдумы о присоединении" к России в Харькове и Одессе.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Самаре, отметив, что тогда "помешал Антимайдан", передает "ПолитНавигатор".

По его словам, в период "Русской весны", перед отступлением из Славянска, ему предлагали продвигаться на Одессу, но для этого не хватало ресурсов.

"И в Харькове, и в Одессе должны были бы быть референдумы. Их не было по той простой причине, что их некому было защищать. В Донецке бы, если бы наша группа не зашла, то, наверное, все произошло бы по харьковскому и одесскому сценарию", — добавил Стрелков.

Игорь Стрелков (Гиркин)

Игорь Стрелков (Гиркин)

Росбалт

При этом, по словам террориста, у него был выбор — идти на Одессу или Донецк, были делегаты и от Одессы, и от Донецка.

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"Причем, они обращались не ко мне лично — меня никто тогда не знал, они обращались к Аксенову, а он их перенаправлял ко мне. Чуть ли не на коленях меня умолял представитель Одессы идти на Одессу, но имея такие крохотные силы, действовать вдали от российских границ, не имея даже сухопутных границ, я бы не решился. Если бы мы дошли до Харькова, было бы и в Харькове то же самое. Не было кому защищать, там все подавили в корне, в зародыше", — заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гиркин рассказал, как Россия ''кинула'' террористов в 2014 году.

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Персона
Игорь Гиркин (Стрелков)
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Matushyn Anatoliy
Matushyn Anatoliy
Жалко, что не пошел на Одессу! Сейчас Стрелков сидел бы, а всю его банду передавили как шавок.И Донецк был бы свободен. Донецк сдала наша власть ИМХО.
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Файбер Моня
Файбер Моня
Совершенно уверенно можно утверждать, что майдановский каганат страшится самого факта существования народных республик Юго-Востока. Неспособность киевского режима силой подавить народное движение Донбасса очевидно. Остаётся один путь - цивилизованный и конструктивный диалог, который для адептов майдана крайне труден, но другого выхода у них не остаётся, поскольку бандеровский нацизм в Украине с каждым днём утрачивает свои позиции и приближается к своему закономерному политическому КРАХУ(CRASH).
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Файбер Моня, смотрим внимательно на этого поца. Слово "каганат" стадо использоваться недавно и только по отношению к расейской действительности. Оно и понятно - расея половиной населения обязана монголам, чье присутствие на протяжении веков до сих пор сказывается на этих животных. И генетически, и в качестве социального устройства их стада. И вот эта тупица, прикидывающяся полужидом, перекручивает ))) Придурок - такие эпитеты это про вас, дикариаз азиатские! Ты бы ещё нас неграми назвал.
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Малахов Егор
Малахов Егор
Уже все давно во всем мире знают, что Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» – И.А.Ильин (1882-1954) Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин
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