"На коленях умоляли!" Стрелков раскрыл планы по захвату Одессы и Харькова

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что в 2014-м году должны были состояться "референдумы о присоединении" к России в Харькове и Одессе.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Самаре, отметив, что тогда "помешал Антимайдан", передает "ПолитНавигатор".

По его словам, в период "Русской весны", перед отступлением из Славянска, ему предлагали продвигаться на Одессу, но для этого не хватало ресурсов.

"И в Харькове, и в Одессе должны были бы быть референдумы. Их не было по той простой причине, что их некому было защищать. В Донецке бы, если бы наша группа не зашла, то, наверное, все произошло бы по харьковскому и одесскому сценарию", — добавил Стрелков.

Игорь Стрелков (Гиркин) Росбалт

При этом, по словам террориста, у него был выбор — идти на Одессу или Донецк, были делегаты и от Одессы, и от Донецка.

"Причем, они обращались не ко мне лично — меня никто тогда не знал, они обращались к Аксенову, а он их перенаправлял ко мне. Чуть ли не на коленях меня умолял представитель Одессы идти на Одессу, но имея такие крохотные силы, действовать вдали от российских границ, не имея даже сухопутных границ, я бы не решился. Если бы мы дошли до Харькова, было бы и в Харькове то же самое. Не было кому защищать, там все подавили в корне, в зародыше", — заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гиркин рассказал, как Россия ''кинула'' террористов в 2014 году.

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