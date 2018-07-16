"На коленях просил прощения": суд вынес решение по водителю, сбившему младенца в Харькове

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения водителю, который сбил коляску с 5-месячным ребенком.

Соответствующее решение было вынесено 16 июля. По данным "112 Украина", мужчину арестовали на 2 месяца содержания под стражей.

"Он на коленях просил прощения. Решение он оспаривать не будет, свою вину он признает", – сказано в сообщении.

ДТП в Харькове facebook.com/police.kharkov

Водитель рассказал, что перед ним начал внезапно тормозить автомобиль, в результате чего он потерял управление и вылетел на пешеходный переход. Именно там стояла женщина с коляской.

"От удара ребенок вылетел из коляски, ее отбросило на 10 метро. Также в суде стало известно, что водитель имеет проблемы со зрением и во время управления должен находиться в очках или линзах, чего не сделал", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5-месячный ребенок скончался от полученных травм в результате аварии на месте. В полиции сообщали, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.