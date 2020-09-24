На Кировоградщине жителей возмутили сепаратистские листовки, расклеенные СБУ

Борис Бондарь Расследования 23:15, 24.09.2020

В Знаменке Кировоградской области на столбах появились листовки с символикой фейковых сепаратистских республик и призывами создать "КНР", что вызвало возмущение горожан.

Об этом рассказали в сюжете ТСН. Местные жители срывали агитки и жаловались в полицию.

Оказалось, что фейковые листовки являлись частью антитеррористических учений.

В сюжете отметили, что фото листовок возмутило соцсети. Сначала пользователи негодовали из-за их содержания. Через несколько часов в СБУ объяснили причину их появления, вызвав еще большую бурю возмущений.

"По легенде этих учений несколько диверсионных групп, которые орудуют на территории Знаменского района, совершают какие-то правонарушения, диверсии, готовят террористические акты. Это была работа диверсантов в рамках наших учений. Патрульные задержали уже диверсантов", – пояснила пресс-секретарь УСБУ в Кировоградской области Марина Яковенко.

В штабе учений псевдодиверсантов опросили. Они во всем признались и их отпустили.

Большинство листовок сняли горожане, остальные убрали сотрудники спецслужбы.

Учения еще не закончились, что будет дальше – никто не знает.

"Сценарий этих учений никому не известен. Поэтому все службы работают и реагируют на те вызовы, которые в этот момент уже известны. И какие дальнейшие действия диверсантов – мы не знаем", – сообщила Яковенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности провела в Мариуполе антитеррористические учения, в рамках которых были обезврежены условные диверсанты. Тренировка проходила на нескольких стратегических объектах города в условиях, максимально приближенных к реальным, и длилась два дня

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