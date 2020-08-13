На Кировоградщине столкнулись рейсовые автобусы: двое человек погибло, еще двенадцать – ранены.

В Благовещенском районе Кировоградской области на автодороге Киев – Одесса в результате столкновения двух рейсовых автобусов погибло двое человек, еще 12 – травмированы.

Как сообщили OBOZREVATEL в отделе коммуникации полиции области, столкнулись автобусы, следовавшие в попутном направлении.

"ДТП произошло 13 августа, около 3 часов утра, на территории Благовещенского района. Предварительно установлено, что автобус Mitsubishi столкнулся с автобусом Setra, который двигался в попутном направлении. На момент аварии в одном транспортном средстве находилось 39 пассажиров, а во втором – 22. В результате ДТП погиб житель Ивано-Франковской области, а также женщина – ее данные устанавливаются. Кроме того, пострадали 12 пассажиров", – рассказали в пресс-службе.

В полиции уточнили, что водитель Mitsubishi задержан в порядке статьи 208 КПК Украины.

На Кировоградщине столкнулись рейсовые автобусы: двое человек погибло, еще 12 – ранены ДТП произошло неподалеку села Великие Трояны

Данные о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

На Кировоградщине столкнулись рейсовые автобусы: двое человек погибло, еще 12 – ранены /фото с места ДТП

На Кировоградщине столкнулись рейсовые автобусы: двое человек погибло, еще 12 – ранены /фото с места ДТП

На Кировоградщине столкнулись рейсовые автобусы: двое человек погибло, еще 12 – ранены /фото с места ДТП

На Кировоградщине столкнулись рейсовые автобусы: двое человек погибло, еще 12 – ранены /фото с места ДТП

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 25 июля в Киевской области в селе Семиполки столкнулись автобус, грузовик и легковушка. В результате ДТП есть погибший и травмированные.