На Кировоградщине СБУ задержала депутата, подкупившего "двойника" кандидата в мэры. Фото

Служба безопасности Украины задержала кандидата в мэры Светловодска, действующего депутата Кировоградского облсовета и его помощника за подкуп "двойника" своего конкурента.

"Липовый" кандидат с такой же фамилией должен был зарегистрироваться и принять участие в выборах, сообщается на сайте СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

СБУ задержала депутата и его помощника.

Следствие установило, что один из действующих депутатов Кировоградского облсовета совместно со своим помощником организовали схему перетягивания голосов.

"За неправомерную выгоду технический кандидат с такой же фамилией одного из конкурентов на выборах должен был зарегистрироваться для уменьшения его голосов во время избирательного процесса. Для совершения подкупа депутат привлек своего помощника", – уточнили в спецслужбе.

Оба фигуранта задержаны. Решается вопрос о сообщении подозрения по части 4 статьи 160 (подкуп избирателя, участника референдума) УК.

Депутат пытался подкупить технического кандидата на выборах .

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидатов в мэры и депутаты городских советов в Украине высмеяли за способы подкупа избирателей перед местными выборами-2020.