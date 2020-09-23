На Кировоградщине СБУ задержала депутата, подкупившего "двойника" кандидата в мэры. Фото

Служба безопасности Украины задержала кандидата в мэры Светловодска, действующего депутата Кировоградского облсовета и его помощника за подкуп "двойника" своего конкурента.

"Липовый" кандидат с такой же фамилией должен был зарегистрироваться и принять участие в выборах, сообщается на сайте СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Следствие установило, что один из действующих депутатов Кировоградского облсовета совместно со своим помощником организовали схему перетягивания голосов.

"За неправомерную выгоду технический кандидат с такой же фамилией одного из конкурентов на выборах должен был зарегистрироваться для уменьшения его голосов во время избирательного процесса. Для совершения подкупа депутат привлек своего помощника", – уточнили в спецслужбе.

Оба фигуранта задержаны. Решается вопрос о сообщении подозрения по части 4 статьи 160 (подкуп избирателя, участника референдума) УК.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидатов в мэры и депутаты городских советов в Украине высмеяли за способы подкупа избирателей перед местными выборами-2020.