На Кировоградщине расстреляли семью: первые детали и фото кровавого убийства

В среду, 8 января, под Кропивницким неизвестные расстреляли мужчину и женщину из огнестрельного оружия во дворе частного дома. От полученных ранений супруги скончались на месте.

Происшествие случилось в Светловодске. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции в Кировоградской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Под Кропивницким расстреляли семью Коллаж

Сообщение в полицию о ЧП поступило около семи вечера от местной жительницы. Она рассказала, что неизвестные нанесли огнестрельные ранения ее родственникам.

"Сначала был убит мужчина, от услышанного громкого выстрела во двор вышла женщина, которая также получила огнестрельное пулевое ранение несовместимое с жизнью. Нападавшие скрылись с места преступления", - пишет Громадський рух.

Под Кропивницким расстреляли семью Громадський рух

Умершим мужчине и женщине было 36 и 40 лет. У пары остался 19-летний сын. По данному факту в полиции открыли уголовное производство.

Под Кропивницким расстреляли семью Громадський рух

Под Кропивницким расстреляли семью Громадський рух

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