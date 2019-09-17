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17 сентября • обновлено в 15:56
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На Кировоградщине осквернили мемориал жертвам Холокоста

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В Кировоградской области неизвестные лица осквернили памятник расстрелянным евреям во время Второй мировой войны.

Происшествие случилось в Голованевске, сообщил в Facebook главный редактор в "Украина-Центр" Ефим Мармер.

"Никогда не было и вот опять. Сначала в Богдановке (Николаевская обл.), а теперь и до наших краев добрались: в Голованевске подонки осквернили памятник расстрелянным в 1942 году евреям.

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Журналист отметил, что данный памятник профинансировали и построили известные в Украине люди – Леонид Шмаевич и Галина Кузьменко.

"Живущие по всему свету потомки голованевских евреев знали: память об их невинно и безжалостно расстрелянных родственниках увековечена в камне. Трудно рассуждать на такую тему, увещевать или стыдить. Трудно даже писать. Самое страшное кощунство, которое может совершить человек, – это надругаться над могилами. Такое, наряду с убийством, не прощается ни при жизни, ни после нее", – рассказал Мармер.

Оскверненный памятник

Оскверненный памятник

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Место
Украина Кропивницкий
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
КалоЕдус вчера тут, на Абозе, Гитлера прославлял, ну а вечером с дружками поехал свастики рисовать.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Ахтивисты в балаклавах наверное?
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