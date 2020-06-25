На Кировоградщине на школьника наехал вагон: мальчику ампутировали ноги

В Кировоградской области 10-летний мальчик попал под железнодорожный вагон, в результате чего ему пришлось ампутировать ноги.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Школьник с друзьями, возвращаясь из озера, переходил пути, когда один из вагонов наехал ему на ноги (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вагон, самовольно двигаясь, допустил наезд на малолетнее лицо. Допрашиваются лица, ответственные за безопасность на данном участке дороги", – рассказал руководитель отдела областного следственного управления Константин Тарасенко.

Отмечается, что, хотя неподалеку есть пешеходный переход, дети шли по служебному. Также журналистам из собственных источников стало известно, что в момент трагедии вагоны без вождения спускали с холма и переводили стрелки таким образом, чтобы вагоны становились на разные пути.

Все дети, кроме 10-летнего мальчика, успели отскочить. Школьник по состоянию на 25 июня находился в коме в реанимации.

"Ампутировали участки: нижнюю треть голени с одной стороны и на уровне бедра с другой стороны. Массивный травматический геморрагический комбинированный шок. Ребенок находится в очень тяжелом состоянии. Получает лечение – противошоковую терапию", – подчеркнул заведующий отделением детской реанимации Андрей Гутарев.

На железной дороге инцидент пока не прокомментировали. В то же время в полиции открыли дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта". Состоится проверка в отношении того, нужно ли было железнодорожники применить дополнительные правила безопасности.

По словам журнистив, не исключено, что к ответственности привлекут и родителей мальчика, которые оставили его без присмотра.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мужчину заподозрили в том, что он едва не убил 6-летнего крестника. Мальчик по состоянию на 25 июня находился в тяжелом состоянии в больнице.