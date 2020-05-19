На Кировоградщине чиновников САД обвинили в коррупции на 1,4 млрд: дорожники обратились к Зеленскому

На Кировоградщине автодорожники заявили о масштабной коррупции руководства Службы автодорог в области при тендерах на ремонт дорог на общую сумму 1,4 миллиарда гривен.

В частности, комиссия по коррупционным рискам САД установила, что противозаконная составляющая усматривается в действиях нового исполняющего обязанности главы службы Игоря Вишневского. Соответствующие данные содержатся в протоколе заседания комиссии от 17 апреля, сообщают "Наши деньги".

В связи с этим автодорожники обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также премьер-министру и правоохранительным органам с целью принять безотлагательные меры относительно срочного прекращения нарушения законодательства. Кроме этого, работники САД попросили правительство и главу государства дать правовую и политическую оценку решению председателя "Укравтодора" Александру Кубракову о назначении на должность указанного чиновника.

Отметим, что речь идет о ремонте дороги Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье на общую сумму 1,4 млрд гривен.

"Новоназначенный глава службы Игорь Вишневский, пользуясь служебным положением, зашел в систему "Прозоро" от имени тендерного комитета Службы и физически отменил все 14 процедур без решения тендерного комитета", – написано в протоколе заседания.

Документ nashigroshi.org

В то же время уполномоченный по антикоррупционной деятельности Татьяна Сакара заявила, что "Вишневский пытался запугать членов тендерного комитета" для того, чтобы они подготовили документы на новые тендеры.

"Новые процедуры уже были с более жесткими требованиями к участникам. Во-первых, было объявлено не 14, а три процедуры закупок, и участки в них были укрупнены примерно по 500 млн грн каждый. Также была прописана дискриминационная заточка относительно аналогичного опыта участников – наличие опыта в размере 100% по выполненным на 85% в последние пять лет договорам", – указывают автодорожники.

Документ nashigroshi.org

Так комиссия по коррупционным рискам САД Кировоградской области решила, что действия Вишневского и его "сообщников" имеют признаки правонарушений по статье 364 Уголовного Кодекса (злоупотребление властью или служебным положением). Это и стало поводом обращения относительно указанных нарушений на миллиардные суммы к Зеленскому, а также соответствующим правоохранительным органам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кировоградской области раскрыли схему хищения государственных средств, выделенных на нужды структурных подразделений регионального филиала "Одесская железная дорога".