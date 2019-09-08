На Кипре погиб ребенок из Украины: детали трагедии

В субботу, 7 сентября, в одном из городков Кипра утонул трехлетний мальчик из Украины.

Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Республике Кипр.

"Российские дипломаты обратились к властям Кипра за информацией о гражданстве ребёнка. В итоге выяснилось, что погибший мальчик был гражданином Украины", — уточнили в ведомстве.

Несчастный случай произошел 7 сентября около 17:45 в деревне Аргака (округ Пафос) вблизи городка Полис Хрисохус.

Ребенка без сознания в бассейне возле дома обнаружил его отец. Он вытащил его из воды и вызвал скорую помощь. Прибывшие медики предоставили пострадавшему первую помощь. Тогда у него еще ощущался пульс, но он так и не приходил в себя. Не смотря на все усилия врачей, мальчик умер по дороге в больницу.

Ребенок утонул в бассейне Интернет

Отметим, что данные о поле и гражданстве утонувшего в разных источниках отличались. Сперва утверждалось, что ребенок был из России.

Известно, что на Кипр трехлетний мальчик прибыл вместе со своими родителями. Члены его семьи были постоянными резидентами страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове 10 августа годовалый мальчик, оставленный без присмотра, утонул в ванной. По данным полиции, отец ребенка, набрав полную ванну воды, повел сына купаться и оставил его без присмотра на несколько минут. Когда мужчина вернулся в комнату, то обнаружил ребенка под водой. Медики, прибывшие по вызову, только констатировали смерть малыша.

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