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9 ноября • обновлено в 20:41
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На Киевщине женщина наняла киллера для любовницы мужа: фото 18+

1.7т Читать материал на украинском

Жительница Киевской области наняла киллера, который должен был убить любовницу ее мужа.

Как сообщил Информатор со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины, жизнь соперницы она оценила в 10 тысяч долларов.

Сообщается, что правоохранители провели спецоперацию по предотвращению заказного убийства и задержали подозреваемую.

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Задержание подозреваемой

Задержание подозреваемой

Информатор

В ходе спецоперации женщина передала исполнителю аванс в размере 4 тыс дол, а полиция в свою очередь инсценировала убийство. Правоохранители отправили заказчице фотографию с якобы убитой жертвой, а она приехала в оговоренное место, чтобы отдать оставшуюся часть суммы. Там ее задержала полиция.

Женщина подозревается в преступлении по ч. 1 ст. 14 и п. 11 ч. 2 ст. 115 (приготовление к совершению умышленного убийства на заказ) УК Украины. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

На Киевщине женщина наняла киллера для любовницы мужа: фото 18+

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Харькове 25 октября произошла стрельба возле супермаркета "Восторг", на улице Клочковской.

  • В результате инцидента погиб один человек. Позже сам нападающий взорвал себя с помощью гранаты. При нем были документы на имя Алексея Титова. Оказалось, что киллер жил в оккупированной Горловке.

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Место
Украина Киев
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