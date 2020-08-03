На Киевщине в лобовом ДТП погибли четверо человек: фото с места аварии

В результате ДТП погибли четверо человек .

В Переяслав-Хмельницком районе Киевской области в результате лобового столкновения автомобилей ВАЗ и "Ланос" погибло четверо человек.

Как сообщили OBOZREVATEL в отделе коммуникации полиции Киевской области, предварительно установлено, что ВАЗ выехал на встречную полосу движения.

"Около полуночи на 56-м километре автодороги Борисполь – Днепр, неподалеку села Цибли, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля ВАЗ 2106, 36-летний житель Кропивницкого, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с "Део Ланос", – рассказали в пресс-службе.

В полиции уточнили, что в результате ДТП 36-летний водитель авто ВАЗ, его пассажир, личность которого устанавливается, и две пассажирки автомобиля "Деу", 23-ти и 29-летнего возраста, от полученных травм погибли на месте ДТП. Водитель "Деу" был госпитализирован.

На Киевщине в лобовом столкновении ВАЗ и "Ланос" погибли четверо человек Фото: полиция

На Киевщине в лобовом столкновении ВАЗ и "Ланос" погибли четверо человек Фото: ГоСЧС в Киевской области

На Киевщине в лобовом столкновении ВАЗ и "Ланос" погибли четверо человек Фото: ГоСЧС в Киевской области

Правоохранители устанавливают все детали аварии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ДТП на трассе Васильевка – Бердянск в Запорожской области 1 августа погибли 23-летний водитель BМW и три его пассажира – девушки 23 и 19 лет, а также 25-летний парень.