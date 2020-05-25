На Киевщине расформировали отдел полиции: копов подозревают в изнасиловании

Полицейских Кагарлыцкого отдела полиции в Киевской области подозревают в изнасиловании 26-летней женщины. Руководство отдела полиции отстранено, а сам отдел расформирован.

Как сообщила пресс-служба Нацполиции, 24 мая в больницу Кагарлыка обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому были причастны сотрудники полиции.

Полицейских подозревают в изнасиловании 26-летней женщины

Первоочередная проверка Департаментом внутренней безопасности Нацполиции подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу краж имущества.

Внутренняя безопасность задержала двух сотрудников Кагарлыцкого отдела полиции в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, они находятся в изоляторе временного содержания.

Начато уголовное производство по ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Вся информация передана в Государственное бюро расследований.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыцкого ОП.

Как писал OBOZREVATEL, в октябре 2018 года в российской Уфе трое полицейских изнасиловали свою коллегу на рабочем месте в помещении участка. Как выяснилось, один из полицейских (старший по званию) приказал прийти в кабинет девушке-дознавателю. Распивая алкогольные напитки, сослуживцы всю ночь издевались над жертвой.