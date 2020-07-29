Под Киевом подросток повесился на шведской стенке: детали трагедии

В Белой Церкви Киевской области 17-летний парень покончил жизнь самоубийством, повесившись в своей комнате.

Как рассказали OBOZREVATEL в отделе коммуникации полиции Киевской области, предсмертной записки на месте трагедии не обнаружено.

"В полицию, 27 июля, поступило сообщение о смерти 17-летнего жителя Белой Церкви, который, по предварительной информации, повесился в квартире. Предсмертной записки на месте не обнаружено", – рассказали в полиции.

В то же время, источник в правоохранительных органах сообщил OBOZREVATEL, что в семье, в которой жил несовершеннолетний, постоянно возникали конфликты.

"Парень жил с матерью, а отец ушел из семьи в 2014 году. Он тяжело воспринимал конфликты, которые постоянно возникали в семье из-за того, что женщина злоупотребляла спиртным", – рассказал источник.

Он добавил, что в этот день подросток стал свидетелем очередной ссоры между его матерью и бабушкой.

"После конфликта пенсионерка уехала домой и попыталась вечером дозвониться к внуку, который на звонки не отвечал. Пожилая женщина попросила своего знакомого узнать, что происходит у родственников, и он смог зайти в квартиру через незакрытую дверь. В одной из комнат мужчина нашел парня, который покончил жизнь самоубийством, повесившись на канате шведской стенки", – резюмировал источник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в феврале 2020 года в одной из квартир в Киеве обнаружили повешенным 13-летнего школьника. По предварительной информации, парень совершил самоубийство.