На Киевщине машина сбила 6-летнюю девочку на глазах у бабушки

В селе Лосятин Васильковского района Киевской области 29 июля около 21:00 автомобиль "Нива" сбил 6-летнюю девочку, которая внезапно выбежала на дорогу. ЧП произошло на глазах у бабушки.

Как сообщили OBOZREVATEL в отделе коммуникации полиции области, ребенок находится в реанимации.

"Водитель внедорожника не успел среагировать, в результате чего наехал на ребенка. Девочку немедленно госпитализировали – ее состояние оценивается, как тяжелое", - рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что по данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Харькове водитель сбил ребенка, после чего убежал. Очевидцы пытались задержать злоумышленника, в ответ он бросался на них с мачете.