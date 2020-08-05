На Киевщине на "встречке" столкнулись три авто: много пострадавших

На Киевщине Lexus на «встречке» столкнулся с Renault и Kia: есть пострадавшие .

В Обуховском районе Киевской области в результате столкновения автомобилей Lexus, Renault и Kia пострадало четверо человек.

Как сообщили OBOZREVATEL в отделе коммуникации полиции Киевщины, автомобиль Lexus выехал на встречную полосу движения.

"По предварительной информации, 4 августа, около 17 часов, в селе Гусачевка, 52-летний водитель автомобиля Lexus не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Renault и Kia", - рассказали в пресс-службе.

На Киевщине Lexus на "встречке" столкнулся с Renault и Kia: есть пострадавшие фото с места аварии

В полиции уточнили, что в результате ДТП были травмированы водитель Lexus, 43-летний водитель Kia, а также двое пассажиров, данные которых сейчас уточняются.

Правоохранители устанавливают все детали происшествия, назначены экспертизы, открыто уголовное производство по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области в результате лобового столкновения автомобилей ВАЗ и "Ланос" погибло четверо человек.