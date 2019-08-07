На Прикарпатье насекомые "оккупировали" мост через Днистер: как это произошло

В городе Галич Ивано-Франковской области заметили огромное количество насекомых-однодневок.

Соответствующее фото на своей странице в Facebook опубликовал местный житель Петр Скотар. На кадрах запечатлено, как насекомые толстым слоем покрыли пешеходный мост через Днестр.

Отметим, что у насекомых-однодневок сейчас идет период размножения. Их личинки развиваются в воде, а выход взрослых насекомых на сушу происходит массово. При этом три вида однодневок занесены в Красную книгу Украины.

Иллюстрация. Насекомое-однодневка vseosvita.ua

Галич Facebook

Как писал OBOZREVATEL, ранее жильцы одной из квартир Ростова-на-Дону (РФ) случайно обнаружили у себя в диване паука необычно крупных размеров – предположительно, птицееда.

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