На Ивано-Франковщине в страшном ДТП погибли подростки: фото с места аварии

На Ивано-Франковщине в селе Новица вечером в пятницу, 4 октября, произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли двое подростков.
Как информирует пресс-служба областной полиции, это случилось около 18:45.
По предварительной версии правоохранителей, 15-летний житель Новицы за рулем мотоцикла Geon не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой.
От полученных травм он скончался на месте событий. 14-летний пассажир мотоцикла умер в Калушской центральной районной больнице.
Погибшие в аварии дети
facebook.com/kalushformat
В Facebook-сообществе "Калушский формат" добавили, что погибших звали Владислав и Дмитрий.
Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.
Фото с места ДТП
facebook.com/kalushformat
Фото с места ДТП
facebook.com/kalushformat
Фото с места ДТП
facebook.com/kalushformat
Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге Днепропетровской области 3 октября "лоб в лоб" столкнулись маршрутное такси и автомобиль Daewoo Lanos – пострадали восемь человек.
А 28 сентября в Умани на автодороге Киев-Одесса, произошло масштабное ДТП, в результате которого были травмированы 11 человек. Один из пассажиров скончался в больнице.
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