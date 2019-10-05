На Ивано-Франковщине в страшном ДТП погибли подростки: фото с места аварии

На Ивано-Франковщине в селе Новица вечером в пятницу, 4 октября, произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли двое подростков.

Как информирует пресс-служба областной полиции, это случилось около 18:45.

По предварительной версии правоохранителей, 15-летний житель Новицы за рулем мотоцикла Geon не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой.

От полученных травм он скончался на месте событий. 14-летний пассажир мотоцикла умер в Калушской центральной районной больнице.

Погибшие в аварии дети facebook.com/kalushformat

В Facebook-сообществе "Калушский формат" добавили, что погибших звали Владислав и Дмитрий.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Фото с места ДТП facebook.com/kalushformat

Фото с места ДТП facebook.com/kalushformat

Фото с места ДТП facebook.com/kalushformat

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге Днепропетровской области 3 октября "лоб в лоб" столкнулись маршрутное такси и автомобиль Daewoo Lanos – пострадали восемь человек.

А 28 сентября в Умани на автодороге Киев-Одесса, произошло масштабное ДТП, в результате которого были травмированы 11 человек. Один из пассажиров скончался в больнице.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся