На Ивано-Франковщине устроили массовое побоище: момент попал на видео

В пгт Перегинское Ивано-Франковской области возле магазина произошла массовая драка в День Независимости Украины, 24 августа.

Видео обнародовали на сайте "Рожнятівські вісті" (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как несколько десятков юношей набросились с кулаками друг на друга и валили на землю.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в День Независимости Украины произошла массовая драка между активистами и группой пророссийски настроенных мужчин. Поводом для конфликта стали плакаты с надписью "Смерть России".

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