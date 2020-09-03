На Ивано-Франковщине подросток ради развлечения убил дедушку и ранил бабушку. Фото 18+

В одном из сел Богородчанского района Ивано-Франковской области 15-летний парень молотками забил до смерти своего дедушки и едва не убил бабушку.

После он похвастался в расправе над родными в соцсети, а затем позвонил в полицию и признался в содеянном. О вопиющем преступлении-примере влияния "групп смерти", которое произошло 1 сентября, сообщила пресс-служба Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины.

"В полицию Ивано-Франковского региона позвонил парень и рассказал, что час назад убил своих дедушку и бабушку. Разве поверишь такому сообщению? Однако на место происшествия отправили полицейских и скорую для проверки информации. Шок. Парень совсем не шутил", – рассказывают правоохранители.

15-летний парень замучил дедушку до смерти и едва не убил бабушку

В доме они обнаружили полухолодное тело 72-летнего дедушки подростка. К счастью, его 69-летняя бабушка, несмотря на многочисленные травмами и ранения, еще дышала – пожилую женщину немедленно госпитализировали и прооперировали, сейчас она находится в реанимации.

Подросток бил стариков молоком

Сам подросток признался, что совершил преступление целенаправленно: сначала бил стариков молотками по голове, а затем пытался завершить "дело" ножом и другими острыми предметами. Будучи слабым и больным, говорят в полиции, дедушка не мог отбиться от молодого палача.

В расправе над родными юноша похвастался в соцсети и сам позвонил в полицию

Правоохранители подчеркнули, что после совершения преступления юноша "отчитался" о нем в Telegram- канале, опубликовав фото, которые подписал: "Дабл кил готов. Начал с бабы с дедом, еще 7". Подросток заявил, что ему якобы было "грустно жить", поэтому он решил убить всю семью "ради интереса".

Подросток заявил правоохранителям, что совершил преступление ради развлечения

"Сотрудниками УКР в Ивано-Франковской области, совместно с оперативниками территориального отдела и отделения полиции установлено, что будущий убийца самостоятельно отыскивал телеграмм каналы и группы в социальных сетях с направленностью на насилие, убийства. Подписывался и "учился". Подписчиков – тьма. Потом сам создал подобный канал", – информирует Департамент уголовного розыска ГУНП.

15-летнего преступника задержали, ведется следствие

Отмечается, что в настоящее время продолжаются следственные (розыскные) действия, а также мероприятия, направленные на установление администраторов групп и привлечения их к ответственности. Парня же задержали, его психическое состояние проверят во время проведения досудебного расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL суд арестовал подростка, который убил 12-летнюю девочку на Киевщине. В полиции пояснили, что преступлению предшествовал конфликт на почве сексуальных домогательств со стороны подозреваемого.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся