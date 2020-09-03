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На Ивано-Франковщине подросток ради развлечения убил дедушку и ранил бабушку. Фото 18+

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
2,0 т.
На Ивано-Франковщине 15-летний внук дедушку

На Ивано-Франковщине подросток убил дедушку и тяжело ранил бабушку.

В одном из сел Богородчанского района Ивано-Франковской области 15-летний парень молотками забил до смерти своего дедушки и едва не убил бабушку.

После он похвастался в расправе над родными в соцсети, а затем позвонил в полицию и признался в содеянном. О вопиющем преступлении-примере влияния "групп смерти", которое произошло 1 сентября, сообщила пресс-служба Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины.

"В полицию Ивано-Франковского региона позвонил парень и рассказал, что час назад убил своих дедушку и бабушку. Разве поверишь такому сообщению? Однако на место происшествия отправили полицейских и скорую для проверки информации. Шок. Парень совсем не шутил", – рассказывают правоохранители.

15-летний парень замучил дедушку до смерти и едва не убил бабушку

15-летний парень замучил дедушку до смерти и едва не убил бабушку

В доме они обнаружили полухолодное тело 72-летнего дедушки подростка. К счастью, его 69-летняя бабушка, несмотря на многочисленные травмами и ранения, еще дышала – пожилую женщину немедленно госпитализировали и прооперировали, сейчас она находится в реанимации.

Подросток бил стариков молоком

Подросток бил стариков молоком

Сам подросток признался, что совершил преступление целенаправленно: сначала бил стариков молотками по голове, а затем пытался завершить "дело" ножом и другими острыми предметами. Будучи слабым и больным, говорят в полиции, дедушка не мог отбиться от молодого палача.

В расправе над родными юноша похвастался в соцсети и сам позвонил в полицию

В расправе над родными юноша похвастался в соцсети и сам позвонил в полицию

Правоохранители подчеркнули, что после совершения преступления юноша "отчитался" о нем в Telegram- канале, опубликовав фото, которые подписал: "Дабл кил готов. Начал с бабы с дедом, еще 7". Подросток заявил, что ему якобы было "грустно жить", поэтому он решил убить всю семью "ради интереса".

Подросток заявил правоохранителям, что совершил преступление ради развлечения

Подросток заявил правоохранителям, что совершил преступление ради развлечения

"Сотрудниками УКР в Ивано-Франковской области, совместно с оперативниками территориального отдела и отделения полиции установлено, что будущий убийца самостоятельно отыскивал телеграмм каналы и группы в социальных сетях с направленностью на насилие, убийства. Подписывался и "учился". Подписчиков – тьма. Потом сам создал подобный канал", – информирует Департамент уголовного розыска ГУНП.

15-летнего преступника задержали, ведется следствие

15-летнего преступника задержали, ведется следствие

Отмечается, что в настоящее время продолжаются следственные (розыскные) действия, а также мероприятия, направленные на установление администраторов групп и привлечения их к ответственности. Парня же задержали, его психическое состояние проверят во время проведения досудебного расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL суд арестовал подростка, который убил 12-летнюю девочку на Киевщине. В полиции пояснили, что преступлению предшествовал конфликт на почве сексуальных домогательств со стороны подозреваемого.

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УкраинаИвано-ФранковскГруппы смертиКриминалНациональная полиция Украины
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