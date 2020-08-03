На Ивано-Франковщине мужчина угрожал подорвать полицейских гранатой. Видео 18+

В Ивано-Франковской области мужчина, у которого на территории участка обнаружили плантацию конопли, угрожал правоохранителям гранатой и обрезом.

Инцидент произошел 3 августа в одном из сел региона, сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Он также опубликовал соответствующее видео (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца новости).

Мужчина угрожал гранатой и обрезом Кадр видео Facebook Антона Геращенко

На нем мужчина говорит, что ему все равно, он не сдастся, и пусть полиция вызывает подкрепление.

"Сегодня день оказался богатым на криминальную хронику. Параллельно с событиями в центре Киева, другая драма разыгралась на Ивано-Франковщине. Полиция, отрабатывая информацию о том, что житель одного из сел – организовал мини плантацию по выращиванию конопли, столкнулась с очередными угрозами взорвать гранату", - написал Геращенко.

Он уточнил, что мужчину удалось уговорить сдаться.

"После переговоров, неудачливый плантатор сдался в руки полиции и отдал свой арсенал - гранату Ф-1 и незарегистрированный обрез охотничьего ружья. Полиция и прокуратура вменяют ему теперь не только производство и торговлю наркотиками, но и угрозу сотрудникам правоохранительных органов", – добавил заместитель главы МВД.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

(Видео – Facebook Антона Геращенко)

Facebook Антона Геращенко

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 августа в Киеве неизвестный мужчина захватил в заложники сотрудницу "Универсал Банк", который расположен в помещении бизнес-центра "Леонардо" . В ходе спецоперации СБУ террорист был задержан.

В МВД назвали имя и показали фото террориста. Сам Сухроб Каримов заявлял, что взрывчатка сдетонирует, даже если его убьют, однако правоохранители не нашли бомбу.