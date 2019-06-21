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На Ивано-Франковщине молния на месте убила троих: детали трагедии

1.7тЧитать материал на украинском

В Ивано-Франковской области, в селе Беньковцы Рогатинского района, случилась жуткая трагедия.

Инцидент произошел 21 июня около 19:10. Так, там на остановке общественного транспорта в результате попадания молнии трое человек погибли, сообщают собственные источники OBOZREVATEL.

Также стало известно, что одна женщина получила телесные повреждения. Ее сразу же увезли в больницу.

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ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ривненской области молния ударила в дом, где проживал патрульный полицейский. В результате пожара здание выгорело до основания.

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Место
УкраинаИвано-Франковск
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