На Ивано-Франковщине молния на месте убила троих: детали трагедии

В Ивано-Франковской области, в селе Беньковцы Рогатинского района, случилась жуткая трагедия.
Инцидент произошел 21 июня около 19:10. Так, там на остановке общественного транспорта в результате попадания молнии трое человек погибли, сообщают собственные источники OBOZREVATEL.
Также стало известно, что одна женщина получила телесные повреждения. Ее сразу же увезли в больницу.
Молния
ТСН
Как сообщал OBOZREVATEL, в Ривненской области молния ударила в дом, где проживал патрульный полицейский. В результате пожара здание выгорело до основания.
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