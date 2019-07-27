Странная смерть 11-летнего пассажира поезда Киев - Рахов: появились подробности

На Хмельнитчине во время движение поезда на пути домой после отдыха пропал 11-летний Тимофей. Позже его тело было обнаружено возле путей - обстоятельства смерти так и не были установлены.

Пассажиры рассказали, что происходило в вагоне после исчезновения мальчика. До сих пор остается загадкой, как мальчик мог исчезнуть, передает ТСН.

По словам представителя "Укрзалізниці", двери вагона должны были быть закрытыми. Они также имеют автоматическую блокировку во время движения. Окна в вагонах не открываются более чем на 10 сантиметров. К тому же участок железной дороги, на котором найден 11-летний Тимофей, поезд проезжал без остановки и ночью.

"Насколько я узнала за это время, ребенок выпал, и у него повреждения, черепно-мозговая травма сзади и ссадины на спине. То есть если даже мальчик, который занимается айкидо, если бы и захотел вылезти из окна, ну никак он на спину бы не упал", - убеждает мама одной из девочек, которая вместе с погибшим ехала с отдыха, Ирина Кострицкая.

Женщина рассказала, что тренер и в самом деле уложил всех детей спать и проверял, все ли на месте. А уже утром искали Тимофея все. "Утром, в 5 часов начали смотреть, где Тимофей. Вещи остались, а его нет. И телефон с наушниками отдал проводник одной из мам", - уточнила Ирина.

Она уверила, что тренер не позволял никому выходить в тамбуры и выдвинула свою версию событий: "Если рассматривать траекторию поезда, там как раз есть поворот. И мне кажется, что ребенок мог выйти в тамбур. Мне кажется, когда сильно пошатнуло, то телефон остался в тамбуре, а ребенок спиной вылетел".

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По словам судебно-медицинского эксперта, внешних признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

В ту роковудю ночь в вагоне было два опытных проводника - Андрей и Лариса. Мужчина показал журналистам вагон, в котором ехали дети.

Окно якобы едва приоткрывается и выпасть из такого, по его словам, нереально. Андрей добавил, что верхняя полка вполне безопасна, если прикрепить специальные ремни, а в тамбуре детям тоже ничего не угрожает. Переход между вагонами также безопасный. Другие же двери запирают после каждой остановки.

Ситуацию также прокомментировал эксперт по безопасности и инструктор по айкидо Руслан Болгов. Мужчина часто возит детей на соревнования и отдых – у него куча нареканий на железнодорожников. Например, что выдают билеты для проезда детей вопреки логике.

"Мало того, что для детей были выданы верхние полки, еще и в разных концах поезда. Это очень усложняет задачу тренера следить за детьми", - говорит мужчина.

По мнению юристов, за смерть Тимофея будут отвечать сопровождающие, проводники или специалисты железной дороги.

"Если за группой детей не досмотрели те лица, которые их сопровождают, они будут отвечать. Если был открытый вагон, то будет за это отвечать проводник или специалисты железной дороги", - прокомментировали специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июля в Хмельницкой области около железнодорожных путей нашли тело 11-летнего ребенка. Мальчика звали Тимофей, и он возвращался домой с отдыха в Яремче.

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