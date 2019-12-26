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26 декабря • обновлено в 20:19
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На Хмельнитчине СБУшник на скорости сбил двух пешеходов: фото смертельного ДТП

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Оперуполномоченный Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области в среду, 25 декабря, находясь за рулем служебного автомобиля марки "Daewoo Lanos", сбил насмерть двух пешеходов.

Мужчина и женщина переходили дорогу в неположенном месте. От полученных травм они скончались на месте ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Авария произошла около 20:00. Следствием установлено, что автомобиль двигался с превышением скорости.

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На Хмельнитчине СБУшник сбил насмерть пешеходов

На Хмельнитчине СБУшник сбил насмерть пешеходов

Пресс-служба ГБР

В случае доказательства вины оперуполномоченному грозит срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

На Хмельнитчине СБУшник сбил насмерть пешеходов

На Хмельнитчине СБУшник сбил насмерть пешеходов

Пресс-служба ГБР

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киевской области бывший чиновник Службы безопасности Украины в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина Хмельницкий
Теги
Служба безопасности Украины Государственное Бюро Расследований ДТП
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