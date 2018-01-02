На Хмельнитчине произошло смертельное ДТП с 2-летним ребенком: фото 18+

В понедельник, 1 января, в Шепетовке произошла жуткая ДТП.

Об этом пишет издание "Є".

По улице Судилковской около 17:00 автомобиль "Мерседес" сбил на переходе мать с дочкой.

Водитель, который совершил наезд, оставил авто и скрылся с места трагедии.

21-летняя женщина погибла на месте, а двухлетняя девочка в детской коляске на момент прибытия скорой помощи была жива. Известно, что ребенка доставили в реанимационное отделение Шепетовской центральной районной больницы.

Сейчас полиция ищет водителя.

Как сообщал "Обозреватель", в Хмельницкой области неизвестный водитель насмерть сбил 14-летнего парня и скрылся с места происшествия.