На Хмельнитчине произошло ДТП с пассажирским автобусом: один погиб, трое в реанимации

В Хмельницкой области ночью 18 июня произошла авария с пассажирским автобусом и грузовиком. В результате ДТП погиб один человек, еще трое травмировались.

ЧП произошло в пгт Войтовцы. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса "Неаполь – Херсон" столкнулся с автомобилем-тягачом с прицепом, который ехал в попутном направлении, сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области.

Автобус врезался в прицеп, вылетел в кювет и столкнулся с деревом. Вследствие аварии погиб 31-летний мужчина.

ДТП Полиция в Хмельницкой области

Авария с автобусом из Неаполя Полиция в Хмельницкой области

"Еще три женщины 1955, 1956 и 1957 годов рождения получили повреждения и находятся в реанимации. Всего в автобусе было 26 пассажиров", – сообщили правоохранители.

Водителя автобуса задержали, начато расследование ДТП.

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Как писал OBOZREVATEL, в Словакии в пятницу, 31 мая, украинский автобус с десятью пассажирами столкнулся с грузовиком. Никто из участников аварии не получил серьезных травм.

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