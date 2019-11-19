На Хмельнитчине микроавтобус попал в страшное ДТП: двое погибших

Ужасная авария утром 19 ноября произошла возле станции Дунаевцы Дунаевецкого района на Хмельнитчине. На дороге лоб в лоб столкнулись легковушка и микроавтобус.

Информация о ДТП со смертельным исходом поступила в Службу спасения примерно в 7:55. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ДСНС Украины в Хмельницкой области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В результате столкновения водитель и пассажир легковушки погибли на месте. Еще одна пассажирка авто, а также восемь человек, которые ехали в микроавтобусе, с травмами различной степени тяжести скорая доставила в медицинские учреждения для обследования.

Смертельное ДТП на Хмельнитчине dsns.gov.ua

"Водитель автомобиля Kia Cerato во время движения в направлении города Дунаевцы выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с маршрутным микроавтобусом", – говорится в сообщении.

ДТП возле станции Дунаевцы на Хмельнитчине Dtp_khm

Отмечается, что в пассажирском микроавтобусе в момент столкновения, кроме водителя, находился 21 пассажир. Предварительно известно, что пятеро из них получили различные телесные повреждения, у одной из пострадавших сломана рука.

ДТП возле станции Дунаевцы на Хмельнитчине Dtp_khm

Спасатели, которые немедленно прибыли на место аварии, отключили аккумулятор разбитого автомобиля от питания, чтобы предотвратить возгорание. Также они смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части.

На данный момент причину ДТП выясняют работники полиции.

ДТП возле станции Дунаевцы на Хмельнитчине Dtp_khm

Как сообщал OBOZREVATEL, на Хмельнитчине в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли супруги с несовершеннолетней дочерью. Еще один ребенок травмировался и был доставлен в больницу. Трагедия произошла 27 октября примерно в 08:16 вблизи села Солобковцы Ярмолинецкого района.

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