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На Хмельнитчине из поезда загадочно исчез ребенок: его нашли мертвым

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В Хмельницкой области около железнодорожных путей нашли тело 11-летнего ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

Тело мальчика полиция обнаружила утром 25 июля в селе Волосское Деражнянского района.

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"На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители уже установили личность погибшего. Им оказался 11-летний киевлянин, который этой ночью поездом "Рахов – Киев" возвращался домой с отдыха", – говорится в сообщении.

На данный момент полицейские опрашивают всех возможных свидетелей, чтобы установить обстоятельства смерти подростка.

Поезд (иллюстрация)

Поезд (иллюстрация)

pravdainform

Пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало добавил, что мальчика звали Тимофей, и он возвращался домой с отдыха в Яремче.

"Мальчик Тимофей с группой других детей в сопровождении воспитателя возвращался с отдыха в Яремче. Родители его должны были встречать в Киеве. По предварительным данным, внешних признаков насильственной смерти нет. Назначена судмедэкспертиза", – сообщил он.

Тракало отметил, что во время предварительного осмотра вагона выяснилось, что был открыт технический выход. Также на участке, где нашли тело мальчика, скорость поезда была около 100 км/ч.

"Опросили детей. По их словам, никаких драк, конфликтов или ссор не было. В 1:00 ночи дети легли спать. Вещи погибшего остались в вагоне", – подчеркнул он в комментарии УП.

По данному факту полиция открыла уголовные производства по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) и по ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).

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Место
Украина Хмельницкий
Теги
полиция ребенок умер ребенок смерть
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
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Sladko Semen
Sladko Semen
Tapasenko 0leg, и не говори...
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