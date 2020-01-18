На Хмельниччине фабрику заподозрили в выбросе отравы в реку: экологи забили тревогу

Ночью 18 января в Хмельницкой области картонно-бумажную фабрику заподозрили в сбросе сточных воды в реку Хомора.

В связи с этим инспекторы государственной экологической инспекции Украины срочно выехали на место инцидента. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Егор Фирсов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Сейчас продолжаются инструментально-лабораторные исследования отобранных проб. По результатам измерений показатель растворенного кислорода колебалось в пределах от 6,0 мг/дм3 до 9,1 мг/дм3, что находится в пределах нормы. Вместе с тем, по визуальным наблюдениям, уровень воды в реке остается неудовлетворительным", – отметили на странице ГЭИ в Хмельницкой области в Facebook.

Facebook\ГЭИ в Хмельницкой области

На данный момент инспекция продолжает кризисный мониторинг реки. В мае 2019 года бассейн Хоморы был признан зоной чрезвычайной экологической ситуации.

"Хомора является источником питьевого водоснабжения для жителей Полонского района, а водоснабжение города Новоград-Волынского Житомирской области осуществляется из реки Случь. Так же в реках регулярно гибнет рыба и другие живые организмы. В апреле прошлого года ГЭИ Полесского округа было рассчитаны убытки вследствие гибели рыбы на сумму более 21 млн.грн", – рассказал Фирсов.

Facebook\ГЭИ в Хмельницкой области

По словам нардепа, фабрика не первый раз сбрасывает в реку вещества, которые буквально травят жителей Хмельницкой и Житомирской областей. Экологи обращались в суд с требованием приостановить работу предприятия и даже выиграли дело, однако апеляционный суд отменил это решение.

"Сделало ли руководство фабрики какие-то выводы? Однозначно нет!", – заявил Фирсов.

Facebook\ГЭИ в Хмельницкой области

Facebook\ГЭИ в Хмельницкой области

Facebook\ГЭИ в Хмельницкой области

Facebook\ГЭИ в Хмельницкой области

Facebook\ГЭИ в Хмельницкой области

Facebook\ГЭИ в Хмельницкой области

Facebook\ГЭИ в Хмельницкой области

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