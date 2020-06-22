В Херсонской области нашли убитым 57-летнего фермера, которого родственники искали с 14 июня.

Как сказано в сообщении пресс-службы областной полиции, инцидент произошел между селами Виноградовое и Тарасовка Олешковского района.

Фермера застрелил компаньон по бизнесу, после чего сбросил мужчину в его автомобиле в Северно-Крымский канал.

Дочь убитого рассказала полиции, что в тот день отец уехал по делам в Виноградовое, после чего не отвечал на звонки. Лишь на пятый день, 18 июня, родственники обратились в полицию.

На Херсонщине застрелили фермера и утопили его в автомобиле

39-летний мужчина, к которому приезжал фермер, изначально скрывал свою вину, давал множество ложных показаний, но позже запутался в них и признался в преступлении. По его словам, фермер приехал к нему и начал требовать деньги на ведение совместного бизнеса по выращиванию и продаже овощей.

На Херсонщине застрелили фермера и утопили его в автомобиле

"Злоумышленник объяснил, что компаньон якобы не впервые вымогал у него средства, из-за чего он был вынужден брать кредиты. Подозреваемый отказался давать деньги и между мужчинами началась ссора. Во время конфликта злоумышленник выстрелил в компаньона из собственного охотничьего ружья. Мужчина скончался на месте происшествия. Затем тело погибшего вместе с его автомобилем злоумышленник сбросил в Северо-Крымский канал. Ружье работники полиции обнаружили по месту жительства подозреваемого и направили оружие на экспертизу", – рассказали в полиции.

На Херсонщине застрелили фермера и утопили его в автомобиле

Позже мужчина сам показал место, где утопил своего знакомого. После того, как авто с телом подняли на поверхность, у жертвы обнаружили ранение головы.

Окончательную причину смерти мужчины должна определить судебно-медицинская экспертиза. Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении по статье об умышленном убийстве. Ему грозит лишение свободы до 15 лет.

На Херсонщине застрелили фермера и утопили его в автомобиле

Как писал OBOZREVATEL, ранее на Житомирщине охотник расстрелял 7 мужчин. По версии следствия, сначала он убил двоих своих знакомых, которые находились рядом и выпивали с ним, а затем начал расстреливать шестерых спящих. Лишь одному из них удалось спастись.