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18 октября • обновлено в 11:48
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На Херсонщине задержали браконьеров с краснокнижным уловом на 89 млн грн

1.7т Читать материал на украинском

Полицейские задержали браконьеров с уловом краснокнижных крабов на более чем 89 млн грн на территории национального парка "Джарылгачский" в Херсонской области.

Как сообщает пресс-центр Нацполиции области, отрабатывая акваторию Черного моря, правоохранители заметили моторную лодку, на борту которой было 4 человека.

Во время проверки оказалось, что они с помощью запрещенных орудий выловили 1603 крабов, занесенных в красную книгу.

На Херсонщине задержали браконьеров

На Херсонщине задержали браконьеров

На Херсонщине задержали браконьеров

На Херсонщине задержали браконьеров

На Херсонщине задержали браконьеров

На Херсонщине задержали браконьеров

Крабов выпустили обратно в воду. Тем самым было предотвращено нанесение ущерба естественной среде на сумму 89 миллионов 311 тысяч гривен. Плавсредство изъято в качестве вещественного доказательства.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.249 УК Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом). Браконьерам может грозить ограничение свободы на срок до 3 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на территории жилого массива Троещина в Киеве заметили деятельность браконьеров рядом с озером Алмазное.

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Тема
Криминал
Место
Украина Херсон
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