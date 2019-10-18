На Херсонщине задержали браконьеров с краснокнижным уловом на 89 млн грн

Полицейские задержали браконьеров с уловом краснокнижных крабов на более чем 89 млн грн на территории национального парка "Джарылгачский" в Херсонской области.

Как сообщает пресс-центр Нацполиции области, отрабатывая акваторию Черного моря, правоохранители заметили моторную лодку, на борту которой было 4 человека.

Во время проверки оказалось, что они с помощью запрещенных орудий выловили 1603 крабов, занесенных в красную книгу.

На Херсонщине задержали браконьеров

На Херсонщине задержали браконьеров

На Херсонщине задержали браконьеров

Крабов выпустили обратно в воду. Тем самым было предотвращено нанесение ущерба естественной среде на сумму 89 миллионов 311 тысяч гривен. Плавсредство изъято в качестве вещественного доказательства.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.249 УК Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом). Браконьерам может грозить ограничение свободы на срок до 3 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на территории жилого массива Троещина в Киеве заметили деятельность браконьеров рядом с озером Алмазное.

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