На Херсонщине взорвался военный грузовик с боеприпасами. Фото

Юрий Сергиенко Расследования 20:09, 16.04.2020 Обновлено: 20:12, 16.04.2020

В Херсонской области 16 апреля во время транспортировки взорвались боеприпасы

Детонация произошла около 12:00 после возгорания военного грузовика, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

В ГБР уточнили, что во время движения военной техники к месту дислокации произошло возгорания военного автомобиля "КрАЗ", которым управлял военнослужащий ВСУ. В кузове находились боеприпасы, которые сдетонировали и спровоцировали взрыв.

Пострадавших среди личного состава военнослужащих и гражданского населения нет.

ГБР открыло уголовное производство по части 1 статьи 412 (неосторожное уничтожение оружия, боеприпасов, средств передвижения или другого военного имущества, которое повлекло убытки в крупных размерах) УК. Следователи осматривают место происшествия и устанавливают причины возгорания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области во время плановых учений ВСУ взорвался миномет. В результате трагедии скончался 24-летний военный, еще восемь человек получили ранения.

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