На Херсонщине внедорожник "разорвало" пополам после столкновения с грузовиком. Фото

Возле села Москаленко на Херсонщине произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель внедорожника "Лексус" выехал на встречную полосу, где авто столкнулось с грузовиком МАН.

Как написала пресс-служба полиции Херсонськои области, во вторник, 20 августа, около 15:00 правоохранителям позвонил водитель одного из транспортных средств (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Он сообщил об аварии примерно на 484 км автодороги Харьков – Симферополь.

На Херсонщине внедорожник "разорвало" пополам Полиция Херсонской области

В результате ДТП пассажирка "Лексуса" погибла на месте от полученных телесных повреждений.

На месте работала следственно-оперативная группа Генического отдела полиции и работники отдела расследования ДТП следственного управления областного главка полиции.

На Херсонщине произошло смертельное ДТП Полиция Херсонской области

Внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Полиция Херсонской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области 19 августа в ДТП погибли сотрудник полиции и 7-летний ребенок. Трагедия произошла на трассе Киев – Сумы возле с. Гоголев. В ночь на 20 августа в Киеве возле станции метро "Академгородок" водитель Mercedes насмерть сбил девушку-пешехода и скрылся с места происшествия.

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