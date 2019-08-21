На Херсонщине внедорожник "разорвало" пополам после столкновения с грузовиком. Фото

Возле села Москаленко на Херсонщине произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель внедорожника "Лексус" выехал на встречную полосу, где авто столкнулось с грузовиком МАН.
Как написала пресс-служба полиции Херсонськои области, во вторник, 20 августа, около 15:00 правоохранителям позвонил водитель одного из транспортных средств (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Он сообщил об аварии примерно на 484 км автодороги Харьков – Симферополь.
На Херсонщине внедорожник "разорвало" пополам
Полиция Херсонской области
В результате ДТП пассажирка "Лексуса" погибла на месте от полученных телесных повреждений.
На месте работала следственно-оперативная группа Генического отдела полиции и работники отдела расследования ДТП следственного управления областного главка полиции.
На Херсонщине произошло смертельное ДТП
Полиция Херсонской области
Внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком
Полиция Херсонской области
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области 19 августа в ДТП погибли сотрудник полиции и 7-летний ребенок. Трагедия произошла на трассе Киев – Сумы возле с. Гоголев. В ночь на 20 августа в Киеве возле станции метро "Академгородок" водитель Mercedes насмерть сбил девушку-пешехода и скрылся с места происшествия.
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