На Херсонщине произошло жуткое убийство: погибла мать с маленькими детьми

В одном из домов города Скадовск (Херсонская область) обнаружили тела женщины и двух ее детей.

Как информирует пресс-служба областной полиции, трупы нашел бывший муж погибшей. Известно, что двум мальчикам было 9 и 7 лет.

Правоохранители сообщили, что провели осмотр места происшествия и расследуют причины инцидента.

"В "Единый центр 102" полиции Херсонщины обратился житель города Голая Пристань. Мужчина рассказал, что приехал в Скадовск домой к бывшей жене, где обнаружил тела женщины и двух сыновей", – говорится в сообщении.

Правоохранители внесли ведомости по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по п.п.1,2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".

Иллюстрация. Полиция Експрес

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 3 июля в одной из квартир полицейские обнаружили тела пожилой супружеской пары.

Жильцы подъезда сообщили, что ощутили неприятный запах. Позже выяснилось, что трупы пролежали в доме некоторое время и уже начали разлагаться.

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