На Херсонщине подожгли дом семьи судей: первые подробности и фото

Во вторник ночью, 8 октября, в селе Малокаховка Херсонской области подожгли дом семьи судей.

Правоохранителям около 3:00 позвонил местный житель и сообщил, что горит соседское жилище, написала пресс-служба полиции Херсонской области.

В доме жили муж с женой, которые работают судьями. В течение двух часов спасатели ликвидировали огонь, никто из хозяев не пострадал.

На Херсонщине подожгли дом семьи судей

По словам начальника Каховского отдела полиции Алексея Войчека, пожар возник в результате поджога – на месте обнаружили бутылки с остатками легковоспламеняющегося вещества.

По факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.378 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества судьи, народного заседателя или присяжного".

Основной версией является совершение преступления в связи со служебной деятельностью пострадавших. Полицейские начали проводить следственно-розыскные мероприятия для установления причастных к поджогу. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

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Также к руководителям правоохранительных органов обратился председатель Совета судей Украины Богдан Монич с требованием быстрого расследования "дерзкого посягательства на жизнь судей Херсонской области". Об этом написала пресс-служба Совета судей Украины на своей странице в Facebook.

В посте отметили, что незнакомцы забросили бутылки с зажигательной смесью во двор и в окно дома. Оказалось, что мужчина и женщина были сотрудниками Чаплинского районного суда и Новокаховского городского суда Херсонской области.

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