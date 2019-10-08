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8 октября • обновлено в 16:01
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На Херсонщине подожгли дом семьи судей: первые подробности и фото

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Во вторник ночью, 8 октября, в селе Малокаховка Херсонской области подожгли дом семьи судей.

Правоохранителям около 3:00 позвонил местный житель и сообщил, что горит соседское жилище, написала пресс-служба полиции Херсонской области.

В доме жили муж с женой, которые работают судьями. В течение двух часов спасатели ликвидировали огонь, никто из хозяев не пострадал.

На Херсонщине подожгли дом семьи судей

На Херсонщине подожгли дом семьи судей

По словам начальника Каховского отдела полиции Алексея Войчека, пожар возник в результате поджога – на месте обнаружили бутылки с остатками легковоспламеняющегося вещества.

По факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.378 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества судьи, народного заседателя или присяжного".

Основной версией является совершение преступления в связи со служебной деятельностью пострадавших. Полицейские начали проводить следственно-розыскные мероприятия для установления причастных к поджогу. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

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Также к руководителям правоохранительных органов обратился председатель Совета судей Украины Богдан Монич с требованием быстрого расследования "дерзкого посягательства на жизнь судей Херсонской области". Об этом написала пресс-служба Совета судей Украины на своей странице в Facebook.

В посте отметили, что незнакомцы забросили бутылки с зажигательной смесью во двор и в окно дома. Оказалось, что мужчина и женщина были сотрудниками Чаплинского районного суда и Новокаховского городского суда Херсонской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве обокрали квартиру судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Украины Льва Кишакевича.

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Место
Украина Херсон
Тег
пожар
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