На Херсонщине перевернулась фура с помидорами, водитель погиб

Obozrevatel Расследования 11:43, 15.09.2020 Обновлено: 11:52, 15.09.2020

В Каховском районе Херсонской области перевернулся грузовик с прицепом, в результате чего погиб водитель машины.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, фура съехала в кювет.

"Предварительно установлено, что у тягача IVECO, груженого помидорами, который ехал в сторону Херсона, лопнуло переднее колесо, и машину "потянуло" в кювет, где она перевернулась. Водителя, 49-летнего жителя Херсонской области, выбросило из кабины. От полученных травм он погиб на месте ДТП", – рассказал источник.

У грузовика лопнуло переднее колесо.
фото с места ДТП
Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
фото с места ДТП
Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
фото с места ДТП

Он добавил, что по факту смертельной аварии полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ночь на 15 сентября в Киеве на Троещине произошло масштабное ДТП с участием восьми автомобилей.

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