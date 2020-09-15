На Херсонщине перевернулась фура с помидорами, водитель погиб

В Каховском районе Херсонской области перевернулся грузовик с прицепом, в результате чего погиб водитель машины.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, фура съехала в кювет.

"Предварительно установлено, что у тягача IVECO, груженого помидорами, который ехал в сторону Херсона, лопнуло переднее колесо, и машину "потянуло" в кювет, где она перевернулась. Водителя, 49-летнего жителя Херсонской области, выбросило из кабины. От полученных травм он погиб на месте ДТП", – рассказал источник.

Он добавил, что по факту смертельной аварии полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ночь на 15 сентября в Киеве на Троещине произошло масштабное ДТП с участием восьми автомобилей.

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