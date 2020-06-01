На Херсонщине нашли тело военного со следами стрельбы: названа причина гибели

Расследования 13:45, 1.06.2020 Обновлено: 14:32, 1.06.2020

В понедельник, 1 июня, около 11:00 в Херсонской области было обнаружено тело военнослужащего 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ с огнестрельным ранением.

Как сообщила пресс-служба бригады в Facebook, по предварительной версии следствия, военный совершил самоубийство.

Погибший военный служил в 95-й ОДШБр

На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка в ВСУ и правоохранительных органов.

Продолжаются следственные действия.

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на админгранице с Крымом похитили старшего солдата 13-го батальона 95-й ОДШБр Евгения Добринского.

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