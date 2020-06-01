На Херсонщине нашли тело военного со следами стрельбы: названа причина гибели

В понедельник, 1 июня, около 11:00 в Херсонской области было обнаружено тело военнослужащего 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ с огнестрельным ранением.
Как сообщила пресс-служба бригады в Facebook, по предварительной версии следствия военный совершил самоубийство.
Погибший военный служил в 95-й ОДШБр
На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка в ВСУ и правоохранительных органов.
Продолжаются следственные действия.
Скрин Facebook
Новость обновляется...
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся