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1 июня • обновлено в 13:55
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На Херсонщине нашли тело военного со следами стрельбы: названа причина гибели

1.5т
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В понедельник, 1 июня, около 11:00 в Херсонской области было обнаружено тело военнослужащего 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ с огнестрельным ранением.

Как сообщила пресс-служба бригады в Facebook, по предварительной версии следствия военный совершил самоубийство.

Погибший военный служил в 95-й ОДШБр

Погибший военный служил в 95-й ОДШБр  

На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка в ВСУ и правоохранительных органов.

Продолжаются следственные действия.

На Херсонщине нашли тело военного со следами стрельбы: названа причина гибели

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