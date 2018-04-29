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На Херсонщине нашли мертвым руководителя полиции

2.1тЧитать новость на украинском

В Херсонской области был найден мертвым руководитель райотдела полиции.

Как информирует пресс-служба областной Нацполиции, тело чиновника у него дома обнаружил один из коллег.

"На Херсонщине полиция устанавливает обстоятельства смерти руководителя одного из районных подразделений полиции", - написано в сообщении.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.

Проводится служебное расследование и необходимые следственные действия.

Как писал "Обозреватель", ранее СБУшник утопил полицейского после пьяного ДТП.

Место
УкраинаХерсон
Объект
Национальная полиция Украины
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