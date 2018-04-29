На Херсонщине нашли мертвым руководителя полиции

В Херсонской области был найден мертвым руководитель райотдела полиции.

Как информирует пресс-служба областной Нацполиции, тело чиновника у него дома обнаружил один из коллег.

"На Херсонщине полиция устанавливает обстоятельства смерти руководителя одного из районных подразделений полиции", - написано в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.

Проводится служебное расследование и необходимые следственные действия.

Как писал "Обозреватель", ранее СБУшник утопил полицейского после пьяного ДТП.