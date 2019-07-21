На Херсонщине на выборах назрело ЧП из-за туристов

На Херсонщине на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019 возникли проблемы с бюллетенями из-за большого количества отдыхающих на Арабатской Стрелке, которые изменили место голосования.

Эта же проблема касается военных в ОВО №185. О назревшем ЧП сообщил в Facebook Комитет избирателей Украины. "Все подробности выборов в Раду в Украине, смотрите здесь).

Так, в селе Стрелковое прибавилось 500 избирателей – голосовать здесь должны 1786 человек, бюллетеней получили 1286.

Выборы в Раду 2019 Депо

Всего на Херсонщине на выборах в ВРУ временно изменили место голосования почти 9200 граждан, что на 3000 больше, чем на выборах президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Бахмут Донецкой области (624-я Участково-избирательная комиссия) было зафиксировано первую попытку фальсификации результатов внеочередных выборов в Верховную Раду 2019.

Все о скандалах и нарушениях на выборах в ВР 21 июля читайте здесь.

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