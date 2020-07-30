На Херсонщине мужчина устроил стрельбу: есть раненый, на место вызвали КОРД. Фото

В четверг, 30 июля, в Херсонской области мужчина с признаками наркотического опьянения устроил стрельбу из охотничьего ружья. Стрелок закрылся в доме и начал стрелять по знакомым, с которыми имел конфликт.

Как сообщает пресс-служба Департамента уголовного розыска, в результате стрельбы один человек получил ранения.

Для задержания мужчины был привлечен спецназ КОРД, который окружил место происшествия. Стрелок был задержан благодаря работе "полиции диалога" – без применения оружия.

Пострадавшему оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следственные действия продолжаются.

Полиция на месте происшествия Департамент уголовного розыска

КОРД Департамент уголовного розыска

Задержание стрелка Департамент уголовного розыска

Стрелок был задержан без применения оружия Департамент уголовного розыска

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтавской области, вблизи города Пирятин, обнаружен автомобиль с простреленными окнами, внутри которого нашли тело мужчины.