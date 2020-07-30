На Херсонщине мужчина устроил стрельбу: есть раненый, на место вызвали КОРД. Фото
В четверг, 30 июля, в Херсонской области мужчина с признаками наркотического опьянения устроил стрельбу из охотничьего ружья. Стрелок закрылся в доме и начал стрелять по знакомым, с которыми имел конфликт.
Как сообщает пресс-служба Департамента уголовного розыска, в результате стрельбы один человек получил ранения.
Для задержания мужчины был привлечен спецназ КОРД, который окружил место происшествия. Стрелок был задержан благодаря работе "полиции диалога" – без применения оружия.
Пострадавшему оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следственные действия продолжаются.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтавской области, вблизи города Пирятин, обнаружен автомобиль с простреленными окнами, внутри которого нашли тело мужчины.